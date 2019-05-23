Küresel yatırımcı taktik değiştirdi!
36 dakika önce
Ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklanan dünya borsalarındaki zayıflığın süreceğini düşünen yatırımcı, bunu fırsata çevirmenin yollarını arıyor.
Ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklanan dünya borsalarındaki zayıflığın süreceğini düşünen yatırımcı, bunu fırsata çevirmenin yollarını arıyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07
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