Son Dakika Haberleri: Küresel yatırımcı taktik değiştirdi!

Küresel yatırımcı taktik değiştirdi!

36 dakika önce

Ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklanan dünya borsalarındaki zayıflığın süreceğini düşünen yatırımcı, bunu fırsata çevirmenin yollarını arıyor.

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Ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklanan dünya borsalarındaki zayıflığın süreceğini düşünen yatırımcı, bunu fırsata çevirmenin yollarını arıyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07 
Ekonomi
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