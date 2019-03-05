Son Dakika Haberleri: Küreselleşme yeni bir rekor seviyeye yükseldi

Küreselleşme yeni bir rekor seviyeye yükseldi

7 dakika önce

DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2018 sonuçları açıklandı.

Küreselleşme yeni bir rekor seviyeye yükseldi, System.String[]
DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2018 sonuçları açıklandı. Uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışları 2007 yılından beri ilk kez ciddi oranda yoğunluk kazandı. Türkiye'nin GCI skoru iki yıl öncesine göre 2 puan düşerken, sıralamada 6 basamak geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10 

Ekonomi
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