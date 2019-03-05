Küreselleşme yeni bir rekor seviyeye yükseldi
7 dakika önce
DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2018 sonuçları açıklandı.
DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2018 sonuçları açıklandı. Uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışları 2007 yılından beri ilk kez ciddi oranda yoğunluk kazandı. Türkiye
'nin GCI skoru iki yıl öncesine göre 2 puan düşerken, sıralamada 6 basamak geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:10
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