Son Dakika Haberleri: Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
Son Dakika Dünya Haber

Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.


Trump konuşmasında, dünyadaki tüm ülkelere seslenerek "küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için bilge liderlerin kendi ülkelerine ve insanlarına öncelik vermesi ve kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini" ifade ederek şunları söyledi Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu
Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor? Güney Kore'de iğne olmaya giden hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:29:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]