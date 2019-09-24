Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesinde küreselciliğin reddedilmesi, milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu.
Trump konuşmasında, dünyadaki tüm ülkelere seslenerek "küreselleşmenin artmaması ve ulusların güçlenmesi için bilge liderlerin kendi ülkelerine ve insanlarına öncelik vermesi ve kendi çıkarlarına odaklanması gerektiğini" ifade ederek şunları söyledi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:15
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