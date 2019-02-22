Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı
2 saat önce
Bilecik 1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.
Bilecik
1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.
Bilecik 1. Amatör Lig'de geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı sebebiyle ertelen Kürespor - Osmaneli Gençlerbirliği
Spor maçı Söğüt
İlçe Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası düşme hattında yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor, puanını 20'ye çıkararak rahat bir nefes alırken, Kürespor ise 13 takımlı ligde 0 puanla son sıraya demir attı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:42 Kaynak: İHA
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