Son Dakika Haberleri: Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı

Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı

2 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.

Kürespor 18 Haftadır Puanla Tanışamadı, System.String[]
Bilecik 1. Amatör Lig'de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı sebebiyle ertelen Kürespor - Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçı Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası düşme hattında yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor, puanını 20'ye çıkararak rahat bir nefes alırken, Kürespor ise 13 takımlı ligde 0 puanla son sıraya demir attı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Spor
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