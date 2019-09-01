Son Dakika Haberleri: Kureyşi: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse Keşmir konusunda diyalog başlar
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Kureyşi: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse Keşmir konusunda diyalog başlar

3 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Hindistan Keşmir'de sokağa çıkma yasaklarını kaldırır, halkın haklarını iyileştirir, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar.

Kureyşi: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse Keşmir konusunda diyalog başlar, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Hindistan Keşmir'de sokağa çıkma yasaklarını kaldırır, halkın haklarını iyileştirir, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:14 
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