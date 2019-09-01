Kureyşi: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse Keşmir konusunda diyalog başlar
3 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Hindistan Keşmir'de sokağa çıkma yasaklarını kaldırır, halkın haklarını iyileştirir, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Hindistan Keşmir'de sokağa çıkma yasaklarını kaldırır, halkın haklarını iyileştirir, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:14
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