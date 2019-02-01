Son Dakika Haberleri: Kurgu Whatsapp Sohbetlerini En Kolay Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Kurgu Whatsapp Sohbetlerini En Kolay Nasıl Oluşturabilirsiniz?

39 dakika önce

Sosyal medyada mizah amacıyla oluşturulmuş pek çok kurgu WhatsApp diyalogu görmüşsünüzdür. Biz de bu kurgu diyalogları en zahmetsiz şekilde nasıl oluşturabileceğinizi anlatalım istedik.

Kurgu Whatsapp Sohbetlerini En Kolay Nasıl Oluşturabilirsiniz?, System.String[]
Türkler olarak mizaha fazlasıyla yatkın olduğumuzu ve elimize geçen her fırsatı gerek normal, gerek kara mizah yaparak değerlendirdiğimizi söylememize bile gerek yok. Sahte WhatsApp konuşmaları ise son dönemde çevrimiçi ortamlarda en çok kullanılan mizah yöntemlerinin başında geliyor.




Sosyal medya kullanıcıları, oluşturdukları kurgu WhatsApp konuşmaları ile komik bir diyalog oluşturuyorlar ve bunu gerçek bir diyalogmuş gibi profillerinde paylaşıyorlar. Bu konuşmaların bazıları mizah, bazıları ise sataşma amacı ile kurgulanıyor fakat sonuç olarak ortaya görülmeye değer bir ürün çıkıyor.



Kurgu WhatsApp konuşmaları nasıl yapılır?

Kurgu WhatsApp konuşmaları için bir arkadaşınızı ikna edip kişi listesinden arkadaşınızın adını değiştirip karşılıklı bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu fazlasıyla uğraştırıcı bir yöntem olur. Kurgu WhatsApp konuşmalarının kolay yolu ise fakewhats gibi Kurgu WhatsApp oluşturma siteleri.




Bu sitelere girdiğinizde karşınıza hazır WhatsApp konuşma şablonları çıkıyor. Sizin tek yapmanız gereken Bu şablonları kullanarak oluşturmak istediğiniz diyalogu baloncuklara yazmak. Profil resminden kişi ismine, sohbet içeriğinden şarj yüzdesine kadar ekranda bulunan her şeyi tek tek düzenleyebilir, gerçekmişcesine bir WhatsApp diyalogu oluşturabilirsiniz.

Sosyal medya fenomenlerinin birilerine sataşmak ya da mizah yapmak amacıyla kurgu WhatsApp diyalogları paylaştığını çok görmüştük. Ancak son olarak Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferini kurgu bir WhatsApp sohbeti ile duyurarak son dönemlerin sosyal medya trendine ortak oldu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:47 

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