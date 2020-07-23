Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Ardahan Barosu birinci oldu - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezince bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Anadolu Bölge birincisi Ardahan Barosu oldu.

Ankara'da düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışması'nda, Ardahan Barosu'nu stajyer avukatlar Ceren Arslangörür, Sevda Demirbaş, Sefer Özdemir ve Yusuf Atalay temsil etti.

Doğu Anadolu Bölge elemelerinde Ardahan Barosu birinci oldu.

Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, 7'ncisi düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Doğu Anadolu Bölge birinciliğini kazandıklarını söyledi.

Ardahan Barosunun ilk birinciliğini kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Yıldız, "Biz 10 aylık bir baroyuz ve ilk girdiğimiz yarışmada da birincilik kazanmamız gurur verici. Yarışmada tabi ki Ardahan Barosu'nun yeni olmasından kaynaklı çoğu baro 'inşallah bize çıkar' diye dua ediyorlardı. İlk tur geçtikten sonra da 'inşallah Ardahan Barosu karşımıza çıkmaz' demeye başladılar. Bu gururu yaşamak çok güzel, Ardahan Barosunun da Kars'tan ayrılmış olması nedeniyle, Kars ve Ardahan'ın ismini Ankara'da yeniden dillendirmek, o bayrağı yeniden dalgalandırmaktan dolayı mutluyuz." dedi.