- Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem- Tsunami riski nedeniyle 400 kişi tahliye edildi - Son Dakika

- Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem

Tsunami riski nedeniyle 400 kişi tahliye edildi

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi sonucu oluşan tsunami riski nedeniyle 400 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ne bağlı Kuril Adaları'nda Türkiye saatiyle 05.49'da yerin 42 kilometre derinliğinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Rusya'ya bağlı diğer bölgelerde ve Japonya'da da hissedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından adalara yardım ekipleri gönderirken depremde ölen veya yaralanan kimsenin bulunmadığını açıklandı. Kuril adaları kıyılarında deniz seviyesinin 50 santimetre yükseldiği görülünce tsunami ihtimaline karşı adalarda yaşayan toplam 400 kişi çok kısa bir sürede adalardan tahliye edildi.