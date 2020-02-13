Kuril Adaları'nda 7 şiddetinde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuril Adaları'nda 7 şiddetinde deprem - Son Dakika

Kuril Adaları'nda 7 şiddetinde deprem

6 saat önce

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kuril Adaları 7 şiddetinde depremle sarsıldı.

Kuril Adaları'nda 7 şiddetinde deprem, System.String[]

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kuril Adaları 7 şiddetinde depremle sarsıldı. Japonya'nın Hokkaido eyaletinde de hissedilen deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuril Adaları'nda 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Japonya saati ile 19.34'te Kuril Adaları'nın parçası olan Etarofu Adası açıklarında meydana geldi. Yerin 142 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin hissedildiği Hokkaido'da henüz tsunami riski olmadığı açıklandı.

RUSYA'NIN KONTROLÜNDE

Büyük Okyanus ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşan Kuril Adaları, Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Etarofu ve Kunashiri adalarının da bulunduğu adalar üzerinde hak iddia ederken, Rusya ise 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları'nın topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor.

(Burak Ersoy/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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