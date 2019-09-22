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Kurjak'ın adı verildi

1 saat önce

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, konferans salonuna Prof. Dr. Asım Kurjak'ın isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, konferans salonuna Prof. Dr. Asım Kurjak'ın isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış sonrası Prof. Dr. Asım Kurjak'a çiçek takdim edildi.

Kavak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:30 
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