Son Dakika Haberleri: Kürk Çeşitlerinin Bazılarında Ötv Sıfırlandı

Kürk Çeşitlerinin Bazılarında Ötv Sıfırlandı

59 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş (yarı mamul) kürklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı.

Kürk Çeşitlerinin Bazılarında Ötv Sıfırlandı, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş (yarı mamul) kürklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş (yarı mamul) kürklerde ÖTV sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ham kürklere ilişkin Özel Tüketim Vergisi yüzde 0'a düşürüldü. Daha önce ÖTV yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarları, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülerek sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ÖTV'den arındırıldı. Ayrıca kürkten mamul eşyanın girdisi niteliğinde olan ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler dolayısıyla yüklenilen ÖTV, kürkten mamul eşyanın Türkiye'de teslime konu edilmeyip ihraç edilmesi durumunda imalatçı-ihracatçılar üzerinde yük olarak kaldığından, sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ham ve yarı mamul kürklerdeki ÖTV oranı yüzde 0 (sıfır) olarak belirlendi. Türkiye'de teslime konu edilen kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya ile taklit kürkler ve bundan mamul eşyadaki ÖTV oranı ise 5 puan artırılarak yüzde 25 olarak belirlendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:14 Kaynak: İHA

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