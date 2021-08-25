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Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu - Son Dakika

Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu

25.08.2021 08:56

Dün yayınlanan programda yayına bağlanan bir kadının Kürtçe konuşması sonrası yayından alarak gündeme oturan Didem Arslan, daha önceki bir bölümde konuğuyla İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, dün ekrana gelen yeni bölümünde Kürtçe konuşan konuğunu yayından alınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yılmaz'ın eski yayınları da gündeme geldi.

"TÜRKÇE KONUŞSA ANLAYACAĞIZ"

Programda Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi

İNGİLİZCE KONUŞTUĞU ANLAR GÜNDEM OLDU

Kürtçe konuştuğu için kimse tarafından anlaşılmadığı gerekçesiyle konuğunu yayından aldıran sunucunun daha önceki bölümlerde bir profesör ile İngilizce konuştuğu anlar yeniden sosyal medyada gündem oldu. Didem Arslan Yılmaz için "İngilizce olunca hiç sorun yok. Çünkü Kürtçeyi bir dil olarak kabul etmiyorsunuz" yorumları yapıldı.

Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi
Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi

Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu

Didem Arslan Yılmaz, İngilizce, Kürtçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kürkçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan, İngilizce yayını ile gündem oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Mustafa Tan: Hanım efendiye 2 cümle etmek istiyorum amaç ırkçılık yada din dil ırk ayrımı degil ama bir gerçek var ki elhamdülillah kürt te olsak türkte olsak Müslümanız din bir kuran bir peygamber bir allah bir eee ozman ne gerek var..... Cevap Yaz 40 21 Yayından Kaldır
  • murat atis: atalarız bu ulkeyi kardeş gibi omuz omuza savaşarak Türkiye yaptı kimse sen türksün Ben kürdüm demeden ama sizín gibiler bunu anlayamazlar.her kürdü aynı kefeye koyamazsın öyle kürtler varkí senden daha türk.saygılar Cevap Yaz 99 19 Yayından Kaldır
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