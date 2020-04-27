Kürkü için yetiştirilen vizonlarda koronavirüs görüldü, çiftlikler karantinaya alındı

Hollanda'da iki vizon çiftliği, hayvanlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. Her iki çiftlikte de yaklaşık 20 bin kadar vizon, kürkü için yetiştiriliyor. Vizon kürk en çok Çin, Kore, Yunanistan ve Türkiye'de rağbet görüyor.



Hollanda Tarım Bakanlığı, vizonların nefes güçlüğü de dahil bir takım belirtilen göstermesi ve normalden daha fazla ölümün gerçekleşmesi üzerine iki çiftlikte koronavirüs testi yapıldığını ve testlerin pozitif çıktığı duyuruldu. Çiftliklerde çalışan iki kişide de daha önce koronavirüs tespit edilmişti.