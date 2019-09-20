"Kurnaz" tilkiler ilçe sakinleri ve turistlerin maskotu oldu

Ağrı'da, biri yaralı iki tilkiye işlettiği kamp ve mesire alanında 15 gün bakan Murat Şahin'in bir süre sonra doğaya saldığı hayvanlar bölgeye gelmeyi sürdürünce turistler ile ilçe sakinlerinin "maskotu" oldu.

Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu bölgede kamp ve mesire alanı işleten Şahin, bir süre önce yaralı bir tilki buldu.

Tilkiyi kamp alanına getiren Şahin, yaralarını temizlediği, bakımını yaptığı hayvanı iş yerinin bahçesindeki kafeste beslemeye başladı.

Aynı gün kamp alanına bir tilkinin daha geldiğini gören Şahin, yaralı hayvanın eşi olduğunu düşündüğü diğerini de kamp alanındaki kafese aldı.

Şahin, yaralı tilkinin iyileşmesi üzerine 15 gün kafeste baktığı her iki hayvanı da serbest bıraktı.

Gündüz kırsal alanda dolaşan tilkilerin güneş battıktan sonra geri dönmeleri üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Şahin, "misafirlerini" müşterilerinin de desteği ile işletmesinde ağırlamaya başladı.

Müşterilere aldırış etmeden kamp alanında gezen tilkiler, zamanla ilçe sakinlerinin ve turistlerin maskotu haline geldi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı halde bulduğu tilkinin avcılarca vurulmuş olabileceğini söyledi.

"Sevgiyle baktığım için tilkiler bana alıştı"

Tilkiyi ilk bulduğu zamanı ve hayvana yaptığı müdahaleleri anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Yaralı halde bulduğum tilkinin vücudundan saçmalar çıkardım. Muhtemelen avcılarca silahla vurulmuş. Ben onun yaralarını tedavi ederken bir tilki daha kamp alanına geldi, meğer onun arkadaşıymış. Ben hem yaralı olana hem de diğerine yiyecek vermeye başladım. Büyük bir sevgiyle baktığım için tilkiler bana alışmaya başladı. Kısa bir süre tilkileri kafeste tuttum, yaralı tilki iyileşince ikisini de kafesten çıkardım, serbest bırakınca iyice bana alışmaya başladılar. Gündüzleri kırsal alanda geziyor, akşamları ise acıktıklarında yanıma geliyorlar."

Kamp alanının İshak Paşa Sarayı çevresinde dağlık bir alanda kurulu olduğunu dile getiren Şahin, tilkilerin, gündüzleri kırsal alanda gezdiğini, akşamları ise acıktıklarında yanına geldiğini vurguladı.

"İlçenin maskotu haline geldiler"

İlçe halkından birçok müşteri ile İshak Paşa Sarayı'nı görmeye gelen ziyaretçilerin kamp alanındaki tilkilere yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İshak Paşa Sarayı ülkemizin göz bebeği olan önemli turizm merkezlerinden biri. Tilkilerimiz de burada kamp alanında İshak Paşa Sarayı'nın tam karşısında bizimle ve müşterilerimizle yiyeceklerini yiyor. Her ikisi de turistik bölgede yer alan kamp alanımıza gelen ilçe halkı ile ziyaretçilerin maskotu haline geldi."

Kamp alanının ziyaretçilerinden Emin Özbay ise tilkilere çok alıştıklarını ve her akşam arkadaşlarıyla buraya gelerek işletme sahibi Şahin ile hayvanları beslediklerini söyledi.