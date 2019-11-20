Son Dakika Haberleri: Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok
Son Dakika Ekonomi Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok - Son Dakika Ekonomi

Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok

6 saat önce

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın bu aşamada bir kripto para birimi çıkarma konusunda bir planı bulunmadığını açıkladı.

Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok, System.String[]

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın bu aşamada bir kripto para birimi çıkarma konusunda bir planı bulunmadığını açıkladı.

Kuroda, BoJ'un halen konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü, eğer ileride bir dijital para birimi çıkartmaya karar verirse, o zaman bu kararını değiştirebileceğini söyledi.Merkez bankalarından, kendi kripto para birimini çıkarmayı planlayanlar arasında Çin Halk Bankası (PBOC) bulunuyor. Banka kripto paranın çıkarılmasına ilişkin henüz bir tarih açıklamamış olsa da, Salı günü, bireylere  dijital varlıkların kullanımına ilişkin online kripto para birimi kursu vermeye başladı.


Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi
Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuroda: BoJ'un henüz bir kripto para çıkarma planı yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]