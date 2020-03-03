Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz'i ziyaret etti - Son Dakika

Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz'i ziyaret etti

6 saat önce

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Kişisel Gelişim Kursu Eğitmeni ve Eğitimci-Yazar Gülay Tuncay, kursiyerleriyle birlikte İdlib gazisi Ayhan Ertemiz'i ziyarette bulundular.

Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz'i ziyaret etti, System.String[]

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Kişisel Gelişim Kursu Eğitmeni ve Eğitimci-Yazar Gülay Tuncay, kursiyerleriyle birlikte İdlib gazisi Ayhan Ertemiz'i ziyarette bulundular. Gazi Ertemiz'in şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gülay Tuncay ve kursiyerleri Allah'tan şifa dilediler.


Kurs Eğitmeni Gülay Tuncay, "Kahramanlık ninnileriyle büyütülen, haydi git evladım git ya gazi ol ya şehit, mısralarıyla yetiştirilen bu kahraman evlatlarımıza minnet borcumuzu ödemeye geldik. Ayhan kardeşimizin iyileşip yeniden göreve dönmek istemesi de bizi epey duygulandırdı, kendisiyle onur duyuyoruz." dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Gülay, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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