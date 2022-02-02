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Kurs eğitmenin öldüğü güzergahta tekrar kaza - Son Dakika

Kurs eğitmenin öldüğü güzergahta tekrar kaza

02.02.2022 17:29
Kurs eğitmenin öldüğü güzergahta tekrar kaza

Küçükçekmece'de, sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın hayatını kaybettiği caddede yine kaza yaşandı.

Küçükçekmece'de, sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın hayatını kaybettiği caddede yine kaza yaşandı. Ticari taksi sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce ağaca, ardından sürücü adayının eğitim gördüğü araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 222. Caddede meydana geldi. Halkalı istikametine giden Volkan Kara idaresindeki 34 TDR 79 plakalı ticari taksi, iddiaya göre önündeki sürücü adayına çarpmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıkan taksi önce ağaca, ardından sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili konuşan taksi sürücüsü Volkan Kara, "Orta şeritte gidiyordu, ondan kurtarayım diye değiştirdim. Frene bastım ama fren tutmadı, boşaldı. Önce ağaca vurdum sonra ona vurdum. Burada araç sürmeyi öğretiyorlar. Burası eskiden yoğun değildi ama şuan çevre yolundan farkı kalmadı, çok aşarı derecede işlediği için, bir de burada eğitim yaptırıyorlar tehlikeli. Burada eğitim yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazar günü aynı güzergahta yaşanan kazada sürücü eğitmeni Kader Kuday, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, Volkan Kara, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurs eğitmenin öldüğü güzergahta tekrar kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurs eğitmenin öldüğü güzergahta tekrar kaza - Son Dakika
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