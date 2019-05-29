Son Dakika Haberleri: Kurs kayıtlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi
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Kurs kayıtlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde 2. dönem Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na kayıtlar başladı.

Kurs kayıtlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MASMEK, açtığı kurslarla Manisalıların kendilerini geliştirmeleri ve belli konularda uzmanlaşmalarına destek oluyor. Bu kapsamda Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde verilen MASMEK Kursları'nda 2. dönem kayıtları başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kurslara kayıtların yıl boyunca devam edeceği belirtildi. MASMEK Kurslarında 8 yaş üzeri çocuklarımızdan başlayarak her vatandaşımız el sanatları, halk oyunları, bilgisayar, yabancı dil, enstrüman spor ve yaz okulu daha birçok branşta kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. MASMEK Kurslarının verildiği merkezler; Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Kırmızı Ev, Hüsrev Ağa Hamamı, Sinan Bey Medresesi ve Yeni Han. MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Kurs Planlama Biriminde kayıt olabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Bilgi almak için 0236 2352059 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtilirken, MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyenlerin Sicil Numarası (Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır), 1 adet fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi ile başvurabilecekleri kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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