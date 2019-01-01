Son Dakika Haberleri: Kurs Öğrencileri Tiyatroda

Kurs Öğrencileri Tiyatroda

1 saat önce

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülen "Kültürümü ve Tarihimi Öğreniyorum" Kalkınma Bakanlığı SODES projesi kapsamında Kazım Karabekir Halk Kütüphanesinde açılan bağlama kursuna katılan tüm kursiyerler Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Flamingonun Renkli...

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yürütülen "Kültürümü ve Tarihimi Öğreniyorum" Kalkınma Bakanlığı SODES projesi kapsamında Kazım Karabekir Halk Kütüphanesinde açılan bağlama kursuna katılan tüm kursiyerler Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı" adlı çocuk oyununu seyretti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, açılan kurslara ek olarak çocukların arta kalan zamanlarını değerlendirmek, gözlem yoluyla öğrenme ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kursiyerlere sinema ve tiyatro faaliyetleri düzenleniyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyununu izleme fırsatı bulan öğrencilere Kazım Karabekir Halk Kütüphane Müdürü Selim Akbulut, Müzik öğretmeni Ahmet Erdoğan ve proje sorumlusu Zeynep Algan eşlik etti. Tiyatroyu izleyen kursiyerler böyle bir etkinlik düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz' a teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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