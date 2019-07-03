Kurs Öğrencilerinden Gıda Bankasına ziyaret
2 saat önce
Kilis Belediyesi Gıda Bankasına Ulucami Meslek Edindirme Merkezideki kursiyer öğrenciler ziyaret ederek, çiçek ektiler.
Kilis Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
Gıda Bankasına Ulucami Meslek Edindirme Merkezideki kursiyer öğrenciler ziyaret ederek, çiçek ektiler.
Ulucami Meslek Edindirme Merkezi Bilgisayar
kursu örgencileri, Kilis Belediyesi Gıda Bankasını ziyaret ederek, bahçede çiçek ekimi etkinliği gerçekleştirdiler. Gıda Bankası da hem ziyaretlerinden dolayı hem de öğrencilerin çiçek ekmesinden dolayı öğrencilere kitap hediye etti. - KİLİS
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