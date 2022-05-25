Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

25.05.2022 11:53
Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de kurs yöneticisinin 13 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Kurs yöneticisi E.A. şikayetçi çocuğun ifadesine göre, tutuklandı. Soruşturmada şüphelinin olay günü giydiği şalvar, inceleme için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

10 Mayıs 2022'de Sultanbeyli'de gerçekleşen olayda şikayetçi çocuğun ifadesine göre, 44 yaşındaki E.A., çocuğu otomobiliyle gezintiye çıkardı. E.A., otomobil içinde cinsel istismarda bulundu.

"ONU BABAM GİBİ GÖRÜYORDUM"

E.A. tarafından evine bırakılan mağdur çocuk, olayı ailesine anlattı. Aile, E.A.'dan şikayetçi olurken çocuk ifadesinde "İkinci sınıftan beri onu babam gibi görüyordum. E.A. benim için başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. E.A. dışında hiç kimse bana bir şey yapmadı. E.A.'dan şikayetçiyim" dedi. Mağdur çocuğa, cinsel istismarın tespiti için adli muayene yapıldı.

"BİR KEZ YANAĞINDAN ÖPTÜM"

Şüpheli E.A. mağdur çocuğun ifadesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli E.A.'nın emniyetteki ifadesinde, kendisinden şikayetçi olan çocuğu 8 yıldır tanıdığını, çocuk son bir ayda kuran kursuna gelmek istemediği için, ailesinin isteğiyle ikna etmek için görüştüğünü ileri sürdü. Olay günü yemek yemek için dışarı çıktıklarını söyleyen E.A., çocuğa baba şefkatiyle yaklaştığını, bir kez yanağından öptüğünü iddia ederek suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde şüphelinin mesleğinin 'işsiz' olarak belirtilmesi dikkat çekti.

OLAY GÜNÜ GİYDİĞİ ŞALVAR İNCELENİYOR

İfadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E.A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.A.'yı, sevk edildiği suç maddesinden tutukladı. Soruşturmada şüphelinin olay günü giydiği şalvar, inceleme için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: DHA

Otomobil, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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