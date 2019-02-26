Son Dakika Haberleri: Kursa Katılan Bayanlara "Kadınlar Matinesi"

Kursa Katılan Bayanlara "Kadınlar Matinesi"

26 dakika önce

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü açtığı eğitim kurslarına katılan bayanlara 'Kadınlar Matinesi' düzenlendi.

Kursa Katılan Bayanlara
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü açtığı eğitim kurslarına katılan bayanlara 'Kadınlar Matinesi' düzenlendi.

Erdek'te düğün Salonu'nda düzenlenen "Kadınlar Matinesi"ne, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kurslara katılan bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan yaptığı açılış konuşmasında; Bu tür etkinliklerin yapılmasındaki amacı, güncel hayatta tüm günü çalışarak veya günlerini eşleri ve çocukları için evde geçiren hanımlara moral takviyesi olması sosyal hayatta birbirleriyle kadınların kaynaşması olarak vurguladı. Davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Alkan, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gece de yardım için düzenlenen çekilişte satışa sunulan biletler tükenirken, çekilişe katılan davetlilere birbirinden güzel hediyeler çıktı. Davetliler, Piyanist Volkan Baydar'ın çaldığı, sevilen sanatçı Doğan Davitadze'nin seslendirdiği şarkılarla coşarken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Erdek, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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