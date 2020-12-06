KÜRSAD'dan ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımı - Son Dakika

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) "Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont yardımında bulundu.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, yaptığı açıklamada, çocuklar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Canlar Üşümesin" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 200 montu Karataş Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Hayır Evi'nde dağıttıklarını belirten Çakar, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.