KÜRSAD Genel Başkanı Çakar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Çakar, yazılı açıklamasında, Biden'ın açıklamasının hiçbir kıymetinin olmadığını belirtti.

Açıklamanın, tarihinde utanılacak leke bulunmayan Türk milleti için hiçbir anlam ifade etmediğini bildiklerini kaydeden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"ABD gibi bir ülkenin, uluslararası siyasetinde artık politik bir enstrümanının kalmaması ve son çare olarak Ermeni yalan propagandasını oportünist amaçlarla kullanma gayretini şaşkınlıkla izledik. Biden'ın yaptığı açıklamanın ne Ermenilere ne Türklere ne de Amerikalılara bir faydası yoktur. Aksine tarihte olmamış şeyleri fabrikasyon yöntemiyle varmış gibi kabul etmenin ABD tarihinde bir iftira olarak kalması kaçınılmazdır. Türkiye'yi olmayan soykırımla suçlayan ve buna yeltenen ülkeleri önce kendi tarihlerine bakmaya davet ediyoruz. Irak'ta katledilen sivillerin faillerine kınama cezası dahi veremeyen ABD yönetiminin bu anlamda dünyaya ders verme hakkı bulunmamaktadır."

Çakar, milletin ve devletin haklarının korunması, doğruların dünyaya açıkça anlatılabilmesi için bilimsel ve diplomatik platformlarda mücadelelerinin her zaman olduğu gibi süreceğini kaydetti.