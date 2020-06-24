Kürşad Koçak, TAV Havalimanlarında İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı olarak atandı - Son Dakika

Kürşad Koçak, TAV Havalimanlarında İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı olarak atandı

Kürşad Koçak, TAV Havalimanları Holding'de İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer) olarak atandı.

Kürşad Koçak, TAV Havalimanları Holding'de İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer) olarak atandı.

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TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları Holding iştiraklerinden Havaş'ta Genel Müdürlük görevini yürüten Koçak, Holding bünyesinde İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer) olarak atandı. Koçak 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacak. Havaş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mete Erna vekaleten Genel Müdür olarak atandı.

-Kürşad Koçak

Ankara Üniversitesi'nden 1990 yılında mezun olan Kürşad Koçak, sektöre 1996'da adım attı. 1997 yılında Havaş'ta göreve başlamasının ardından İstanbul, Dalaman, Trabzon ve Antalya havalimanlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Cyprus Airport Services'te (CAS) Genel Müdürlük rolü üstlenen Koçak, 2009 yılında Havaş Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılından itibaren Havaş Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Koçak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nde (TÖSHİD) çalışmalarına devam ediyor.

-Mete Erna

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Mete Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995 yılında Havaş'ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye'de ve yurt dışında sektörde çeşitli hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi.

2014 yılında yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdürdü. Erna, Ekim 2017'den bu yana Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kürşad Koçak, TAV Havalimanlarında İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı olarak atandı - Son Dakika

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