KÜRŞAD TÜZMEN VE 7 SPORCU KKTC'YE YÜZÜYOR

MERSİN'in Anamur ilçesinde eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a' etkinliği düzenlendi. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü'nce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uygulanan ambargoya dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte konuşan Tüzmen, Akdeniz'i barış denizi yapmak istediklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyada tanınmasını, ticari, turizm ve en sonunda da siyasi açıdan tanınmasını arzu ediyoruz" dedi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a' etkinliği, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlendi. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü'nce Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoya dikkat çekmek için yapılan etkinliğe, Komite Başkanı Mustafa Özer ile kulüp sporcuları da katıldı.

'KKTC'NİN SİYASİ AÇIDAN TANINMASINI ARZU EDİYORUZ'

Akdeniz'i bir barış denizi yapmak istediklerini belirten Tüzmen, Anamur'dan Girne'ye uzun bir maratonu ilk kulaçla başlatacaklarını belirtti. Tüzmen, "Zorlu bir yarış, 93 kilometre sürecek. Ancak her kulacımızda Akdeniz'in bir barış denizi olmasını, zamanında 'Türk gölü' olan Akdeniz'in hidrokarbon, doğal gaz, petrol kaynaklarıyla herkese hizmet verebilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyada tanınmasını, ticari, turizm ve en sonunda da siyasi açıdan tanınmasını arzu ediyoruz. Anamur'dan gelen güzel suyumuzun, Kıbrıs'a gitmesini hep arzu ederek, görerek bunun bilincinde olarak kulaçlarımızı atacağız" dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ileteceklerini kaydeden Komite Başkanı Mustafa Özer de "Bugün Anamur'dan aldığımız Türk bayrağını kulaçlarımızla ikisi kadın olmak üzere 8 sporcumuz ile Kıbrıs Yavuz Çıkartma Plajı'na çıkartarak Türkiye'de bu güzel maratonların yapılabilmesi adına ve Kıbrıslı sporcuların uluslararası organizasyonlara alınamaması ve dünyadaki baskılara karşı bir şekilde farkındalık yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NA VERİLECEK

Hakemlerin gözetiminde denize atlayacak sporcular, sırayla 1 saat yüzecek ve bu durum yaklaşık 35 saat sürecek. Anamur'dan taşınan Türk bayrağı, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a verilecek. Tüzmen ile diğer sporculara iki sahil güvenlik botu da eşlik edecek. Köpek balıklarından korumak için ayrıca yüzücülere elektromanyetik dalga yayan bileklikler takıldı.