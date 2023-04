Kürşad Zorlu: O Mermi Kovanlarının Temsil Ettiği Gerçekler Ülkenin Getirildiği Hazin Tablonun İşaret Fişeğidir.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısında gösterdiği mermi kovanlara ilişkin Twitter hesabından; "O mermi kovanlarının temsil ettiği gerçekler ülkenin getirildiği hazin tablonun işaret fişeğidir. Öyle ki, o kovanlar 30 Mart günü parti binamıza sıkılan ve üzeri yalanlarla örtülen mermilerdir. Tabi ki Ankara'nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş'i vuran hain kurşunlardır. Dahası, Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlarımıza atılan kurşunlardır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısında, mermi kovanlarını göstermesi ve yere fırlatması ile ilgili açıklama yaptı. Zorlu, Twitter hesabında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün TBMM Grup konuşmasında Sayın Genel Başkanımızın temsilen gösterdiği kovanlar üzerinden panikleyen siyasi iktidar, suçunu bastırmak ve ülkedeki ekonomik yangını gölgelemek için yine çarpıtma ve mağdur çıkarma seansına başvurmuştur. Oysa her şey milletimizin gözleri önündedir.

"O KOVANLAR 30 MART GÜNÜ PARTİ BİNAMIZA SIKILAN VE ÜZERİ YALANLARLA ÖRTÜLEN MERMİLERDİR"

Aslında o mermi kovanlarının temsil ettiği gerçekler ülkenin getirildiği hazin tablonun işaret fişeğidir. Öyle ki, o kovanlar 30 Mart günü parti binamıza sıkılan ve üzeri yalanlarla örtülen mermilerdir. Tabi ki Ankara'nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş'i vuran hain kurşunlardır.

"ŞİDDETE MARUZ KALARAK HAYATINI KAYBEDEN KADINLARIMIZA ATILAN KURŞUNLARDIR"

Dahası, Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler…Ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlarımıza atılan kurşunlardır. ya vaktiyle göz yumduğunuz hendekler, sözde mahkemeler ve o karanlık günlerle şehadete varan evlatlarımız. İşte canlarımıza kıyan kahpe kurşunlardır o kovanlar.

"GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEZEYANLARINDAN DEM VURMAK BİR ÇARESİZLİĞİN İFADESİDİR"

Hal böyleyken gerçekleri örtbas etmek için terör örgütünün hezeyanlarından dem vurmak bir çaresizliğin ifadesidir! İYİ Parti var oldukça nerede olursa olsun terörün kökünü kazımak boynumuzun borcu, ayrıştırdığınız milleti birleştirmek ise temel ülkümüzdür."

NE OMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM grup toplantısında; geçen hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyla ilgili tepkisini göstermek için kürsüye kurşunla gelmişti. Akşener, konuşması sırasında kurşunları da yere fırlatmıştı.

Akşener, şöyle konuşmuştu:

"Bunca engeli, aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler sindi mi?

"SÖYLEYİN, GAFFAR OKKAN'LAR, UĞUR MUMCU'LAR, ÖLDÜ MÜ"

Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkan'lar, Uğur Mumcu'lar, öldü mü? Bunca hainliğin, üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börü'ler, Aybüke Öğretmen'ler, vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin hilalle yıldız hiç ayrıldı mı?"

Akşener, kendisinden özür beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Çünkü kendisi çok kırılmış. Duyguları incinmiş. Rencide olmuş. Vah vah, yazık ki ne yazık. Recep Bey; utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan, çok beklersin" demişti.