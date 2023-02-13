Kürşad Zorlu: Seçim Tarihiyle İlgili Bazı Açıklamalar Kamuoyuna Yansımaktadır - Son Dakika
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Kürşad Zorlu: Seçim Tarihiyle İlgili Bazı Açıklamalar Kamuoyuna Yansımaktadır

14.02.2023 10:47
Kürşad Zorlu: Seçim Tarihiyle İlgili Bazı Açıklamalar Kamuoyuna Yansımaktadır

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen seçimlerin ertelenebileceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Zorlu'nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: Talip Konyali: vay be na kadar duyarlı bir mahluk...değl mi...varsa yoksa oy..iktidar hırsı..tabiii..tam zamanı ...hazır enkaz kalkmadan..ortalık düzelmeden..vurun arkadan..ülkemin kalleş muhalif oy yağmacıları...yatacak yeriniz var mı...acaba Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kürşad Zorlu: Seçim Tarihiyle İlgili Bazı Açıklamalar Kamuoyuna Yansımaktadır - Son Dakika

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