Kürşad Zorlu: Seçim Tarihiyle İlgili Bazı Açıklamalar Kamuoyuna Yansımaktadır

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen seçimlerin ertelenebileceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Zorlu'nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."