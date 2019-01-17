Son Dakika Haberleri: Kürşat Yılmaz Davasında Mütalaa Açıklandı

Kürşat Yılmaz Davasında Mütalaa Açıklandı

32 dakika önce

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Kürşat Yılmaz Davasında Mütalaa Açıklandı, System.String[]
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 30 yıla kadar hapsini isteyen savcı, davanın sanıklarından olan İbrahim Tatlıses ve Alişan Serkan Tektaş'ın "Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle haklarındaki dosyada düşme kararı verilmesini talep etti.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz hazır bulundu. Bazı sanıkların, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, celse arasında bir kısım sanıkların yargılamanın yenilenmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini kaydetti.

"FETÖ'nün ilk mağdurlarındanım"

Söz alan Kürşat Yılmaz'ın avukatları müvekkillerinin FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığını kaydederek yeniden yargılanması gerektiğini kaydettiler.

Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise "Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk mağdurlarındanım. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerideyim" dedi.

Duruşmada daha sonra Savcı Mustafa Börekci, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada,sanık Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep eden savcı, ayrıca 10 sanığın da "Nitelikli yağma", "Yağmaya teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 1.5 yıldan 41 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmasını istedi.

İbrahim Tatlıses ve Alişan için zaman aşımından düşme talebi

Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş'ın da bulunduğu 8 sanığın ise "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Davanın Geçmişi

Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, Cemal Engiyurt, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Kürşat Yılmaz, 3. Sayfa
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