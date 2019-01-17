Kürşat Yılmaz Davasında Mütalaa Açıklandı

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 30 yıla kadar hapsini isteyen savcı, İbrahim Tatlıses ve Alişan Serkan Tektaş'ın haklarındaki dosyada düşme kararı verilmesini talep etti. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz hazır bulundu. Bazı sanıkların, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, celse arasında bir kısım sanıkların yargılamanın yenilenmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini kaydetti.



"FETÖ'NÜN İLK MAĞDURLARINDANIM"



Söz alan Kürşat Yılmaz'ın avukatları müvekkillerinin FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığını kaydederek yeniden yargılanması gerektiğini kaydettiler. Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise "Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk mağdurlarındanım. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerideyim" dedi. Duruşmada daha sonra Savcı Mustafa Börekci, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada,sanık Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep eden savcı, ayrıca 10 sanığın da "Nitelikli yağma", "Yağmaya teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 1.5 yıldan 41 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmasını istedi.



İBRAHİM TATLISES VE ALİŞAN İÇİN ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞME TALEBİ



Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş'ın da bulunduğu 8 sanığın ise "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için duruşmayı erteledi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, Cemal Engiyurt, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu.



(İHA)

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