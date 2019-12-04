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KÜRŞAT YILMAZ'IN YARGITAY'DAN DÖNEN DAVASI'NDA KARAR (1)

6 saat önce

KÜRŞAT YILMAZ'A TOPLAM 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI-TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVASININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHASuç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında,...

KÜRŞAT YILMAZ'IN YARGITAY'DAN DÖNEN DAVASI'NDA KARAR (1), System.String[]

-KÜRŞAT YILMAZ'A TOPLAM 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

-TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVASININ  DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı. Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İbrahim Tatlıses'in ve Alişan Serkan Tektaş'ın örgüte para yardımında bulunmak suçundan açılan davalarının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Ayrıca sanık Cemal Engin Yurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulmasına yönelik 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Diğer sanıklar da çeşitli cezalar aldılar.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Kürşat Yılmaz, Alişan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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