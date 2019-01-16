Son Dakika Haberleri: Kursiyer Kadınlara Sinema Etkinliği

Kursiyer Kadınlara Sinema Etkinliği

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı ile finanse edilen çeşitli kurslara katılan 45 kadın birlikte sinema keyfi yaşadı.

Kursiyer Kadınlara Sinema Etkinliği, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı ile finanse edilen çeşitli kurslara katılan 45 kadın birlikte sinema keyfi yaşadı.

Belen Kaymakamlığına bağlı "Belen Kadın Toplum Merkezi-2" projesi kapsamında, yıl içerisindeki çeşitli kurslara katılan 45 kadın kursiyer için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla İskenderun'da sinema etkinliği düzenlendi. Kadınlar vizyondaki bir filmi birlikte izlediler.

Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilçede kadınlara yönelik zaman zaman gezi, piknik, kültürel turların yanı sıra sinema etkinliği gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini, kurslara katılım sağlayan kadınların el becerilerinin arttırılmasının dışında, sosyal yaşantılarına da bir ivme kazandırma amacıyla proje çerçevesinde bu tür etkinliklerin düzenlendiğini, bu sayede değişik mekanları ve kültürleri de tanıma fırsatı bulduklarını belirterek SODES projesinin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

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