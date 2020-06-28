Kursiyer kadınların bir yıllık emeğinin sergilendiği sergiye yoğun ilgi - Son Dakika

Kursiyer kadınların bir yıllık emeğinin sergilendiği sergiye yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi'nde 180 kursiyerin bir yıllık emeği sonucu ortaya çıkan el emeği ürünler sergilendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi'nde 180 kursiyerin bir yıllık emeği sonucu ortaya çıkan el emeği ürünler sergilendi.

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Hasır örücülüğü, el işlemeli örtüler, dekoratif ürünler, takılar, çömlekler ve seramik heykellerin yer aldığı el sanatları sergisinde en büyük ilgiyi ise tablolar çekti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi, kadınları ve gençleri el sanatlarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle açılan el sanatları kurslarında 180 kişinin eğitim gördüğü yaşam merkezi, kursiyerlerin bir yılda hazırladığı el emeği göz nuru çalışmalar yer aldı.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sergi Salonu'ndaki Kadıköy Mahalle Kültür ve Yaşam Merkezi El Sanatları Sergisi'nin açılışını Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün yaptı.

Kurs öğreticilerinin de katıldığı açılıştan sonra sergiyi gezen davetliler, 180 eseri inceleyerek bilgi aldı.

Türk–İslam kültüründen izler taşıyan sergiyi gezenler, hayranlıklarını dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:35 Kaynak: AA

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