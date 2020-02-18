Kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor - Son Dakika

Kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor

13 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kursa giden kadınların ürettiği tespihler beğenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kursa giden kadınların ürettiği tespihler beğenildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üç yıldır devam eden kursa bu dönem 12 kadın katıldı.

Kursiyerler, gelen siparişlere göre ince işçilikle üretim yapıyor.

Kurs eğitmeni Öznur Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam boncuk sanatı olarak başladıkları kursa farklı bir boyut kazandırdıklarını söyledi.

İstihdam oluşturma düşüncesiyle yaş ve meslek sınırı belirlemeden tespih yapımına yöneldiklerini belirten Atalı, şöyle konuştu:

"Fazla kayıt alamıyoruz. İki makinemiz olduğu için saat ayarı yapıyoruz, öğleden önce ve sonra olarak. Cam çubukları ateşte makinede eritip boncuk haline getirerek esnekleştiriyoruz, daha sonra dizimini yapıyoruz. Tespih ipi kullanmıyoruz, kopuyor. Esnek misina kullanıyoruz. İmame ve püsküller de gümüş ağırlıklı oluyor. Haftanın üç günü buradayız. Bir öğrenci gün içinde iki tespihi çok rahat çıkarabiliyor. Kentteki kurumlardan sürekli sipariş geliyor. Kişiye özel isimlerin olduğu tespihler çok revaçta. Aşırı talep var. Bu nedenle ilerleyen zamanda atölyemizi büyütmeyi ve tüm siparişlere yetişebilmeyi planlıyoruz."

Kursa katılanlardan Sinem Ay boş zamanlarını değerlendirmeyi amaçladığı eğitimin çok faydasını gördüğünü anlattı.

Ay, "Yapabileceğimi düşünmüyordum ama istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şey yok. Kendi yaptığım şeyleri görmek gerçekten beni çok mutlu etti. İleride olursa bununla ilgili bir iş yapmak isterim." dedi.

Kevser Duman ise kursun eğlenceli geçtiğini belirtti. Sabahları başka bir kursa gittiğini, öğleden sonraları tespih yapımına devam ettiğini aktaran Duman, "İleride kendi atölyem olsun isterim. Ben engelli bir insanım. Evde boş oturmaktansa Halk Eğitimin kurslarına gelip ilerideki hayatımın geri kalanını daha rahat yaşamak isterim." ifadelerini kullandı.

Kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor

Bozüyük, Bilecik, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'dan Bilecik'e her gün çömlek yapmaya geliyor
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 10:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kursiyer kadınların ürettiği tespihler ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]