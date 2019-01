Kursiyerler Bir Günü Kütüphanede Geçirdi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Halk Kütüphanesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Kütüphanede Bir Gün" sloganıyla kaynaştırma programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün şiş örücülüğü, takı, ahşap süsleme ve pul boncuk kurslarına katılan kursiyerler ve usta öğreticileri her hafta bir gün kütüphaneye gelerek kütüphanede zaman geçiriyor. Bir saat kitap okuma etkinliğinin ardından kursiyerler yanlarında getirdikleri küçük el işlerini kütüphanede yapmaya devam ediyor.



Sincik İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Sümeyra Uluçay, "İlçe Halk Kütüphanesi olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile tüm halkımıza fayda sağlamak adına sürekli işbirliği içerisindeyiz. Yine bu etkinliğimizde hedefimiz okuma alışkanlığı kazandırmak, kütüphanelerden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak isteğimiz dört kursun kursiyerlerini kütüphanemizde ağırladık. Gerek hayatın telaşı, gerek ev işleri, çocuk derken kitap okumaya vakit ayıramayan kadınlarımızı bir nebze olsun kütüphane ortamı ile tanıştırmaya çalıştık. Aldığımız olumlu geri bildirimler ile kurslarımızın kütüphane ortamını çok sevdikleri ve kitap okumaya, kütüphaneden faydalanmaya devam ettiklerini gözlemliyoruz.



Okumak ve kendini geliştirmek adına kütüphaneler yaşadığımız ortamın önemli bir parçası ve kütüphanelerden faydalanmak herkesin hakkıdır. Bu anlamda her yaştan kullanıcıyı kütüphanemizden faydalandırmak adına yaptığımız bu etkinlik ile birlikte yaklaşık 60 tane bireyimizin kütüphaneden yararlanmasına ön ayak olduk. Aradığınız her türlü bilgi kaynağını bulabileceğiniz rahat ve güvenilir olan bu ortamı değerlendirmek isteyen tüm halkımızı kütüphanemize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

