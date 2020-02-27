Kursiyerler diyabet eğitimi - Son Dakika
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Kursiyerler diyabet eğitimi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), kursiyerlerini 'Diyabet ve Komplikasyonları' hakkında eğitim verildi.

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Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), kursiyerlerini 'Diyabet ve Komplikasyonları' hakkında eğitim verildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, kursiyerlerine yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. Daha önce de birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM'de son olarak kursiyerlerinin 'Diyabet ve Komplikasyonları' konulğu eğitim verildi. Toplum Sağlığı Merkeziyle ortaklaşa gerçekleştirilen eğitim semineri, merkezin Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda düzenlendi.


Programa katılan kursiyerler, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerine ve TOGEM yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
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