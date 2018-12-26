Son Dakika Haberleri: Kursiyerler İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikiyor

Kursiyerler İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikiyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardaki kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımı dikiyor.

Kursiyerler İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eşofman Dikiyor, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardaki kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımı dikiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı Dikiş Atölyesi'nde eğitim gören 20 kursiyer kadın ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği kumaşlarla kadınlar, eşofman takımı dikiyor. Kursiyer kadınların gönüllülük esasıyla diktiği kıyafetler, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dikiş ve mefruşat kursu usta öğreticisi Ülkü Bora, şöyle konuştu:

"Zaman zaman ihtiyaç sahipleri için kursiyerlerimizle kıyafet dikiyoruz. Belediyemiz, kurs için gerekli tüm imkanları bizlere sağlıyor. Gerekli tüm malzeme ve ortamımız var. İdarecilerimizin talepleri doğrultusunda bizler de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafetler dikmeye başladık. Esnaf da kumaş alımında indirim sağladı. Ücretini belediyemiz karşıladı. Kursiyerlerimiz severek dikimini gerçekleştiriyor. 100 kışlık eşofman takımını hazırlayıp ihtiyaç sapiplerine teslim edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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