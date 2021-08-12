Kursiyerler Manavgat'a gönderilmek üzere şalvar dikti - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarına devam eden kadınlar, bin 352 binanın ağır hasar aldığı ve 11'inci günde kontrol altına alınan Manavgat yangınından etkilenenler için basmadan şalvar dikti, yastık kılıfı ve çarşafıyla nevresim takımları hazırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlendiği ve kısa adı MEST olan meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarına devam eden kadınlar, zarar gören 60 bin hektar alanla Türkiye'nin en büyük yangın felaketini yaşayan Manavgat'la dayanışmak için harekete geçti.

Kursiyerlerden 56 yaşındaki Aygül Toksöz, alevlerin yok ettiği mahalleleri, ormanları görmenin, insanların yaşadığı çaresizliğe tanık olmanın kendilerini de derinden etkilediğini söyledi, "Her birimiz, 'İnsanlar için ne yapabiliriz?' diye sormaya başladık" dedi. Tek tek bir şeyler yapmak yerine kurslardaki birliği hareket geçirip insanların doğrudan günlük ihtiyaçlarına yönelik çalışmanın daha doğru olacağını düşündüklerini anlatan Toksöz, nevresim takımları ve bölgede yaşayan kadınların günlük işlerde giydikleri şalvar dikmeye karar verdiklerini belirtti.

Bunun için harekete geçen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nin de desteğiyle metrelerce şalvar dikimine uygun basma ve nevresim kumaşını bağış olarak toplandı. Toplanan kumaşlar Muratpaşa Belediyesi'nin kurs merkezine getirildi. Kursta, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, şalvarın nasıl dikileceğini, yastık kılıfı ve çarşafıyla nevresim takımının nasıl hazırlanacağı anlattı. Ardından kursta hummalı bir çalışma başladı. Bir yanda kumaşlar kesilip dikime uygun hale getirilirken diğer yanda iğnelere iplikler geçirildi ve dikiş makineleri çalışmaya başladı.

"Yaralarını biraz olsun sarmak istiyoruz"

Kursiyerler, kısa sürede, yüzlerce şalvar ve nevresim takımını dikip bölgeye gönderilmek üzere hazır hale getirdi. Manavgat'ın yaralarını sarmak için saatlerce dikiş makinesinin başından kalkmayan isimlerden 58 aşındaki Havva Eren, "Onların yarasını biraz olsun sarmak için, burada, nevresim takımı, yastık kılıfı, şalvar dikmeye çalıyoruz. Acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Belediyenin katkılarıyla fazla sayıda bir şeyler ürettik. Göndereceğiz, Allah'ın izniyle" diye konuştu. - ANTALYA