Kursiyerler ördü, minik kalpler ısındı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kursiyerler ördü, minik kalpler ısındı - Son Dakika

Kursiyerler ördü, minik kalpler ısındı

15 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi örgü kursu öğretmeni Gülten Ak ve kursiyerlerin 'Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Örüyor, Minik Kalpler Isınıyor' projesi kapsamında ördükleri atkı ve bereleri Dodurga İlkokulu öğrencilerine dağıttılar.

Kursiyerler ördü, minik kalpler ısındı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi örgü kursu öğretmeni Gülten Ak ve kursiyerlerin 'Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Örüyor, Minik Kalpler Isınıyor' projesi kapsamında ördükleri atkı ve bereleri Dodurga İlkokulu öğrencilerine dağıttılar.


Büyük sevinç yaşayan ve bu soğuk günlerde gülümsemeleri ile kalpleri ısıtan minik öğrencilerin mutluluğu törene katılanları da mutlu etti. Programa Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürü Mehmet Orhan, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul katıldı.


Proje için örülen bere ve atkılar için kullanılan iplerin Himalaya İp Fabrikası tarafından ücretsiz verildiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, güzel bir projeye daha imza attıklarını belirterek örgü kursu öğretmeni Gülten Ak ve kursiyerlere teşekkür etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de bu soğuk kış günlerinde minik öğrencilerin yüreklerini ısıtarak onları sevince boğan böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam nezdinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Dağıtım programı sonunda renk renk atkı ve berelerini takan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi. - BİLECİK

Halk Eğitimi Merkezi, Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
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