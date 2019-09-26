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Kursiyerler sertifikalarını törenle aldı

1 saat önce

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi' kursu sona erdi.

Kursiyerler sertifikalarını törenle aldı, System.String[]

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi' kursu sona erdi. Program sonunda kursiyerlere sertifika verildi.


Uşak'ta 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi' kursu kapsamında kursiyerlere sertifikaları yapılan törenle teslim edildi. Sertifika dağıtım törenine Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz, il müdür Yardımcıları, şube Müdürleri, teknik personeller ve üreticiler katıldı.Törende konuşma yapan Keleş, "Katılmış olduğunuz bu kursun ve almış olduğunuz sertifikaların, üretiminize olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapmanız hem sizlerin hem de ülkemizin ekonomik anlamda daha ileriye taşınmasına vesile olacaktır. Atacağınız doğru adımlarla köyünüzdeki bölgenizdeki diğer üreticilere örnek olacağınızı temenni ediyorum. Bakanlığımızca her yıl olduğu gibi siz değerli üreticilerimize sunmuş olduğu Kırsal Kalkınma Desteklerinden faydalanmak için mutlaka 30 Eylül 2019 tarihine kadar müracaat ediniz. Kurs süresince katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her türlü sıkıntılarınızda bizleri arayarak yardım isteyebilirsiniz. Bakanlığımız adına üreticilerimize birçok alanda destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi. - UŞAK

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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