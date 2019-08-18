Son Dakika Haberleri: Kursiyerler 'Siber Zorbalık' konusunda bilgilendirildi
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Kursiyerler 'Siber Zorbalık' konusunda bilgilendirildi

37 dakika önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Kursiyerler 'Siber Zorbalık' konusunda bilgilendirildi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerlere yönelik son olarak Siber Zorbalık konulu bir seminer verildi.

Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından verildi.

Seminer kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
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