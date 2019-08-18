Kursiyerler 'Siber Zorbalık' konusunda bilgilendirildi
37 dakika önce
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerlere yönelik son olarak Siber Zorbalık konulu bir seminer verildi.
Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından verildi.
Seminer kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ADIYAMAN
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 annenin sudan cansız bedeni çıktı