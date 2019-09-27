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Kursiyerler, "son ustalarla" buluştu

26 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarıyla bir araya geldi.

Kursiyerler,

Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarıyla bir araya geldi.

İlçedeki çancı, bıçakçı ve sıcak demir ustalarının atölyelerini ziyaret eden kursiyerler, semer ustası Mehmet Ali Ağaçcı ile de bir araya geldi.

Mesleği hakkında kursiyerlere bilgi veren 86 yaşındaki semer ustası Mehmet Ali Ağaçcı, atasından miras kalan semerciliği yaşatmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Artık eskisi gibi semer yaptıran yok. Geçmiş yıllarda çok araba yoktu, ulaşım için, yük taşıma için merkep ve atlar kullanılırdı. O günlerde semer yapmaya yetişemezdik. Bu meslek sayesinde 2 çocuk büyüttüm ve evlendirdim. Tamamen el işçiliği olan semer, 3 günde hazırlanıyor." dedi.

Sanatkarlar bizim değerimiz


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da ilçede unutulmaya yüz tutmuş meslek temsilcilerini ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinleme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Amacımız bu nadide mesleklerin unutulmaması. Toplumumuzun değeri olan sanatkarlarımız ve ustalarımızın binbir emek vererek yaptığı bu meslekleri gelecek kuşağa aktarılması hedefimizdir." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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