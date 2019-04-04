Son Dakika Haberleri: Kursiyerler Tasarımlarını Sergiledi

Kursiyerler Tasarımlarını Sergiledi

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu, El Sanat Tasarım Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kursiyerler Tasarımlarını Sergiledi, System.String[]
Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu, El Sanat Tasarım Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Halk Evi Sergi Salonu, birbirinden özel çalışmaların yer aldığı sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. El Sanat Tasarım Atölyesi kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları eserleri görücüye çıkardı. El emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı yaptı. 50 kursiyerin çini, dekoratif boyama ve kağıt rölyef çalışmalarının yer aldığı sergi ilgi gördü. El Sanat Tasarım Atölyesi sergisi, 7 Nisan tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda açık kalacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:37 Kaynak: İHA

7 Nisan, nilüfer belediyesi, Güncel
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