Son Dakika Haberleri: Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor
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Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor

48 dakika önce

Ergene Belediyesi bünyesinde istihdama katkı sağlamak için açılan meslek edindirme kurslarından olan kuaförlük kursuna katılan kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini Çorlu Devlet Hastanesinde gerçekleştiriyor.

Kursiyerler uygulama imkanı, hastalar moral buluyor, System.String[]

Ergene Belediyesi bünyesinde istihdama katkı sağlamak için açılan meslek edindirme kurslarından olan kuaförlük kursuna katılan kursiyerler, uygulamalı eğitimlerini Çorlu Devlet Hastanesinde gerçekleştiriyor. Kursiyerler pratik yapma imkanı, hastane odasından çıkamayan hastalar da moral buluyor.


Ergene Belediyesi tarafından açılan kuaförlük kursuna katılan kuaför adayları, teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriyor. Eğitmenleri Miyase Okşan nezaretinde haftanın iki günü günde 4 saat olmak üzere Çorlu Devlet Hastanesine gelen kuaför adayları, yatan hastalar ile talep olması durumunda refakatçilerinin saç ve kaş bakımları ile makyajlarını yapıyor. Hastaların saçlarına fön çeken kursiyerler, hastalara makyaj da yapıyor. Bu sayede kursiyerler pratik yapma imkanı bulurken hastalar da moral buluyor.


Kuaförlük kursu katılımcılarının saç bakımı ve makyaj yaptığı hastalar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, hastanede tedavi gören bazı hastaların uzun süre dışarıya çıkamadığını bu nedenle iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu kaydetti.


Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan uygulamalı eğitim ve devam eden kurslarla ilgili bilgi veren Ergene Belediyesi Kuaförlük Kursu Öğretmeni Miyase Okşan, "Bu bizim kursumuzun üçüncü ve son etabı hızlandırılmış bir program. Birinci ve ikinci etabı bitirdiler, kalfalık belgelerini aldılar. Ustalık sınavları için hazırlanıyoruz. Burada da uygulamalarını yapıyoruz. Devlet hastanesinde yatan hastalara, refakatçilere ve yoğun bakımda da hizmet veriyoruz. Böylece hem hasta memnuniyeti sağlanıyor hem de öğrenciler uygulama yapmış oluyorlar" dedi.


Uygulamaya hastaların son derece olumlu yaklaştığını kaydeden Okşan, "Çok memnunlar her zaman bekliyorlar. Hatta tam gün çalışsak burada yine çalışmalar yaparız. Ama maalesef ders saatlerimiz içerisinde olması gerekiyor ve yaklaşık 4 saat gibi bir hizmet veriyoruz burada" diye konuştu.


Bundan sonra kursların devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Miyase Okşan, "Kurslarımız devam edecek. Son etabı bitiren kursiyerler ustalık sınavına giriyorlar ve dükkan açabiliyorlar. Daha önce Ulaş'ta ve Velimeşe'de kursiyerlerimiz iş yerlerini açtı" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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