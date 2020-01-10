Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı - Son Dakika
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Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde kuaförlük kursu öğrencileri, yatılı okul öğrencilerinin saç bakımı ve kesimini yaptı.

Kursiyerler yatılı okul öğrencilerine saç bakımı yaptı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde kuaförlük kursu öğrencileri, yatılı okul öğrencilerinin saç bakımı ve kesimini yaptı.

Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Kuaförlük Kursu öğrencileri, Kadın Kuaför Nural Güven öncülüğünde Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu yurdunda kalan öğrencilerin gönüllü olarak saç bakımı ve kesimlerini yaparak farkındalık oluşturdu.

Kurs hocası Nural Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu dönem açtığımız kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz arasından oluşturduğumuz 8 kişilik gönüllü ekibimizle çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Kurs etkinliği yaparken aynı zamanda da öğrencilerimizi sevindirmeyi amaçladık. İlk başta saç kestirmek isteyen öğrenci sayısı 6 iken, öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Öğrencilerimizin tamamına yakınının kendi isteklerine göre saçlarının kesim ve bakımını yaptık." dedi.

Kuaför, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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