Son Dakika Haberleri: Kursiyerlerde resim sergisi
Son Dakika Güncel Kursiyerlerde resim sergisi

Kursiyerlerde resim sergisi

36 dakika önce

Bitlis Belediyesi tarafından verilen kurslar çerçevesinde 40 eserin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Kursiyerlerde resim sergisi, System.String[]

Bitlis Belediyesi tarafından verilen kurslar çerçevesinde 40 eserin yer aldığı resim sergisi açıldı.


Bitlis Belediyesine bağlı Toplum Destek Merkezinde düzenlenen serginin açılışını Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptı. Açılışta konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, kursiyerlerin 3 ay gibi kısa bir sürede çok güzel işler başardıklarını belirterek, "Bitlis Belediyemizin Toplum Destek Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz kursların meyvelerini yemeye başladık. Bitlis Belediyesi olarak 3 ay önce 16 kurs açtık. İlk defa bir sezonda 16 kurs açıldı. Resim sergimizde 15 kursiyerimiz vardı. Şu an itibariyle 40 tane eser çıkarmışlar. 3 ay gibi kısa bir sürede çok güzel işler başarmışlar. Belediyemizin vermiş olduğu desteklerle sergi açılışımızı bugün yaptık. Sergimiz 3 gün boyunca devam edecektir. Açtığımız kurslara da hemşehrilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Çünkü burada açmış olduğumuz kurslarda, herkes bir şeyler öğreniyor. Ben bugün büyük bir şaşkınlık yaşadım. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde, resimle hiç alakası olmayan gençlerimizin bu kadar güzel eserler çıkarmaları gerçekten bizi mutlu etti. Bütün kurslarımızda bu aynı şekilde devam edecektir. 16 kursumuzun resim bölümünü tamamlamış olduk. İnşallah bunu önümüzdeki yıl yine devam ettireceğiz. İnşallah bu sergimizi İzmir tanıtım günlerinde de sergileyeceğiz" dedi.


Bitlis Belediyesi olarak engellilerin de bu tür imkanlardan yararlandığını söyleyen Tanglay, "Bitlis Belediyesi olarak engeli dostu projemizle beraber engelli kardeşlerimizle yürüyoruz. Onlarda gelip eğlenebiliyorlar. Engelli kardeşlerimize yapabilecekleri imkanları sunuyoruz. Evlerinden alıp buraya getirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dost eli dediğimiz engellilerimizle beraber, inşallah onları da hayata katacağız. Onlarda bu hayattan zevk almaya başlayacak. Bütün eksikliklerini gücümüz yettiğince gidermeye çalışıyoruz. Herkes bir gün engelli olabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.


Gerçekleştirilen sergi açılışına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve eşi, AK Parti İl Başkanı ve kadın kolları başkanı katıldı. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:50:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kursiyerlerde resim sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]