Kursiyerlerden Mehmetçiğe Atkı ve Bere

İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kahraman Mehmetçik İçin Biz de Çabalıyoruz Projesi' kapsamında gönüllü kursiyerler tarafından el işi olarak üretilen çorap, atkı ve bereler Mehmetçiklere teslim edildi.

İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kahraman Mehmetçik İçin Biz de Çabalıyoruz Projesi' kapsamında gönüllü kursiyerler tarafından el işi olarak üretilen çorap, atkı ve bereler Mehmetçiklere teslim edildi.



Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli erbaş ve erlere İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kahraman Mehmetçik İçin Biz de Çabalıyoruz Projesi' kapsamında gönüllü kursiyerler tarafından el işi olarak çorap, atkı ve bere örüldü. Örülen ürünler Samsun İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle 100 erbaş ve ere teslim edildi. Törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu da hazır bulundu. - SAMSUN

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