Son Dakika Haberleri: Kursiyerlere sertifikaları verildi
Son Dakika Yaşam Kursiyerlere sertifikaları verildi

Kursiyerlere sertifikaları verildi

6 saat önce

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde Bilgisayar Ofis Programları kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim edildi.

Kursiyerlere sertifikaları verildi, System.String[]

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde Bilgisayar Ofis Programları kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim edildi.


Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Ofis Programları kursunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Akman ve kursiyerler katıldı. Adapazarı Belediyesi'nin eğitim programlarına desteğinin her zaman olacağına vurgu yapan Başkan Mutlu Işıksu, kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Başkan Işıksu, "Adapazarı'mızda kurumlar arası uyum ve birlikteliği daha da kuvvetlendirmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Uyumu devam ettirerek yeni eğitim faaliyetlerinde buluşmak arzusundayız. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş ise Başkan Işıksu'nun ilgi ve desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Bilgisayar, Adapazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kursiyerlere sertifikaları verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]