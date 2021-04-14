Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi - Son Dakika

Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi
14.04.2021 17:00
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi verildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi verildi.
Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Meyve Ağaçlarında Budama" kursunun teorik eğitiminin ardından uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Saray ilçesinde bulunan 19 çiftçiye yönelik pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda; başarılı olan üreticilere sertifikaları Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle takdim edildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin "illegal" dediği Kadın Meclisi olay oldu 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı