Kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika

'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumun desteğini almak amacıyla sürdürülen 'Narko Rehber Projesi' kapsamında, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verdi.
Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kursiyerlerine yönelik, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim programı, TOGEM Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Eğitim programına katılan kursiyerler, verilen eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN